UE anunciará pacote de ajuda para futuros membros A União Européia vai anunciar ainda hoje propostas para um gigantesco pacote de ajuda para desenvolver as economias de 10 novos membros, que deverão juntar-se ao bloco econômico em 2004. As informações que chegaram à imprensa sugerem que o pacote de ajuda será de até 40 bilhões de euros (US$ 34,6 bilhões - 1 euro = US$ 0,8659) ao longo dos três primeiros anos de associado para dar suporte aos fazendeiros e regiões mais pobres dos países candidatos, que na maioria são da Europa central e do leste. Contudo, os governos dos países candidatos à UE já expressaram sua preocupação de que os planos aparentemente irão frustrar as expectativas de receberem da UE uma ajuda equivalente ao dos membros mais ricos do bloco econômico. Polônia, Hungria, Eslovênia, República Tcheca, Estônia, Latvia e Lituânia esperam integrar o primeiro grupo a juntar-se à UE, junto com Chipre e Malta. Romênia e Bulgária planejam integrar o bloco no final da década.