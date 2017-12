UE apresentará melhor proposta, desde que Mercosul faça o mesmo O comissário europeu para Assuntos de Agricultura e Desenvolvimento Rural, Franz Fischler, afirmou hoje que a União Européia está disposta a apresentar ao Mercosul "a melhor oferta de sua história" desde que o bloco igualmente apresente uma proposta mais ambiciosa. Fischler insistiu que, durante o encontro das delegações do Mercosul e União Européia, em Buenos Aires, há duas semanas, não houve uma efetiva troca de ofertas melhoradas, mas apenas a apresentação daquilo que ambos os lados estão dispostos a oferecer. "Não sei de onde apareceu a idéia de que houve a troca de ofertas", disse. O comissário queixou-se do fato de que o Mercosul, até o momento, apenas se dispôs a melhorar sua oferta de liberalização de bens e de introduzir alguns seguimentos do setor de serviços, mas ainda não ofereceu nada em termos de compras governamentais, um dos pontos de maior interesse dos negociadores europeus. Durante a entrevista, Fischler rebateu de forma veemente a avaliação de que as negociações não estão caminhando na velocidade planejada. "Quem disse que não está avançando. Estamos aqui otimistas, afirmou. "Não posso acreditar que os países do Mercosul não vão aproveitar esta oportunidade. Eu não sou pessimista", disse. O comissário europeu participa hoje de reunião com representantes do agronegócio brasileiro na sede Confederação Nacional da Agricultura (CNA). No início do dia, ele teve encontro com o ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Luiz Fernando Furlan. À tarde, Fischler terá audiência com o ministro das Relações Exteriores, Celso Amorim.