UE aprova aliança entre Iberia e British Airways A Comissão Européia aprovou a aliança entre as companhias aéreas British Airways, sua pareceira GB Airways e a Iberia Airlines. As operadoras afirmam que a aliança vai oferecer benefícios significativos para os passageiros de rotas internacionais e para seus negócios. Após um período de três meses de consultas que acabou hoje, a UE concedeu imunidade antitruste para as empresas por seis anos. Essa imunidade permite cooperações extensivas, incluindo planejamento conjunto de rotas, capacidade e precificação, operações combinadas de vendas e gerenciamento de cargas. O executivo-chefe da British, Rod Eddington, afirmou que "esse é um passo significativo em nossos esforços para ampliar a consolidação na Europa. A aliança vai dar aos clientes acesso a mais destinos e a agendas de vôos mais convenientes. Também vai promover reduções expressivas de custos que serão repassadas aos clientes por meio de tarifas mais baixas." As condições regulatoriais estabelecidas pela UE incluem a obrigação pelas companhias de cederem espaços de pousos e decolagens nos aeroportos de Madri e Gatwick, em Londres, para uso de empresas concorrentes, além do congelamento das freqüências de vôos de Londres para Madri, Barcelona, Bilbao, Valência e Sevilha por um certo tempo.