UE aprova compra da Schoeller pela Nestlé A Comissão Européia, órgão executivo da União Européia (UE), deu autorização antitruste para a aquisição da alemã Schoeller Holding AG, fabricante de sorvetes, pela suíça Nestlé. Autoridades "examinaram o impacto da fusão sobre o mercado de sorvetes da Alemanha, dos Países Baixos, da Áustria e da França, mas concluíram que (a fusão) não dará margem a preocupações, principalmente por causa da concorrência da Unilever NV", disse a comissão, em nota. Schoeller, ex-unidade da Suedzucker AG, tem 25% de participação do mercado alemão. Para a Nestlé, a aquisição vai preencher uma lacuna em seus negócios de sorvetes na Europa e proporcionar uma base forte no maior mercado da região. A aquisição vai elevar a participação da Nestlé no mercado global para 13%, de 11%, disseram analistas. A principal concorrente da Nestlé, a Unilever, que controla a marca Ben & Jerry´s, responde por 17% do mercado global de US$ 25 bilhões.