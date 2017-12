UE aprova compra pela Cargill de fatia na brasileira Seara Os agentes reguladores antitruste da União Européia aprovaram a compra pela Cargill Inc de fatia majoritária na brasileira Seara Alimentos SA. "Embora tenha um impacto na Europa, a aquisição não levanta preocupações sérias de concorrência", disse a Comissão da UE em comunicado. As sobreposições no fornecimento de frango desossado são "insignificantes", disse o regulador. A Cargill "vai continuar enfrentando concorrência de outros fornecedores importantes", acrescentou. Ao adquirir parte da Seara, a Cargill quer atender à demanda crescente por aves, carne suína e outros produtos alimentícios em todo o mundo, de acordo com o presidente da Cargill Brazil, Sérgio Barroso. O preço de compra não foi divulgado pelas companhias.