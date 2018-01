UE aprova investigação contra importações de têxteis da China A Comissão Européia aprovou a abertura de uma investigação para verificar se as importações de produtos têxteis da China estão prejudicando o setor no bloco. O inquérito pode levar à imposição de cotas de importação para produtos chineses. A aprovação da Comissão foi considerada uma formalidade depois que os governos dos países do bloco aprovaram o processo, na segunda-feira. A investigação deve durar 60 dias a partir de amanhã e cobrirá as importações de camisetas, pulôveres, blusas, meias, sobretudos, entre outros. A França pediu que a Comissão acelere a investigação para ver se medidas emergenciais podem ser tomadas para proteger a indústria têxtil européia. Mas a imposição de cotas enfrenta resistência de alguns países como Reino Unido e Suécia, que consideram que tal medida pode prejudicar os varejistas de roupas. A China criticou o inquérito dizendo que viola as regras da Organização Mundial do Comércio (OMC). Pequim afirmou que tentará reverter a decisão em conversas informais com a UE. As informações são da Dow Jones.