UE aprova joint venture entre Nestlé e Fonterra A comissão da União Européia (UE) aprovou uma joint venture 50-50 entre a gigante de alimentos e bebidas Nestlé SA e a Fonterra Cooperative Group Ltd. da Nova Zelândia, para produzir e distribuir produtos de laticínios na América do Sul e do Norte. "A operação proposta não terá qualquer efeito sobre a Área Econômica Européia", informou a comissão em comunicado. A nova companhia, Dairy Partners Americas, distribuirá produtos de laticínios na América Central, Caribe e países do NAFTA (Acordo de Livre Comércio da América do Norte). Os detalhes financeiros da transação não foram divulgados. A Nestlé espera que o acordo a possibilite reduzir os custos e centrar-se sobre produtos de maior valor agregado, tais como sorvetes, leite condensado e creme de leite. O acordo foi aprovado segundo o procedimento antitruste simplificado da UE. Esse procedimento autoriza fusões ou aquisições após um mês se nenhuma objeção for levantada por terceiros.