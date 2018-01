UE aprova proposta para negociar agricultura Os ministros europeus de Relações Exteriores aprovaram hoje, em Bruxelas, as propostas da Comissão Européia para as negociações agrícolas no âmbito da Organização Mundial do Comércio (OMC), que já haviam sido antecipadas por Bruxelas em forma de um "documento de posições" (position paper), em dezembro do ano passado. Na votação de hoje, França e Irlanda, inicialmente contrárias às propostas de Bruxelas, aceitaram a posição majoritária favorável à oferta, depois de terem obtido "garantias" e "esclarecimentos", informaram fontes comunitárias. Os franceses queriam "esclarecer", segundo fontes comunitárias, e acabaram conseguindo uma alteração no texto. Pela atual oferta, a UE sugere a "supressão progressiva" das tarifas em favor dos produtos para os quais a União e os países em via de desenvolvimento são competitivos, e não mais a "eliminação" destas tarifas, como a Comissão havia proposto no texto inicial. Assim, França e a Irlanda obtiveram "mais esclarecimentos sobre a estratégia que será seguida" por parte do comissário europeu de comércio, Pascal Lamy, que negocia em nome dos Qinze. "O impasse não era sobre o conteúdo, mas sobre a estratégia negociadora que a União Européia (UE) vai imprimir junto às negociações multilateriais", afirmou à Agência Estado Arancha Gonzalez, porta-voz de Lamy. As propostas prevêem uma redução de 45% dos subsídios europeus à exportação, de 55% das ajudas diretas aos produtores agrícolas e uma redução global de 36% em média para tarifas, "incluindo igualmente medidas em favor dos países menos desenvolvidos". Essas propostas, submetidas ao aval dos Quinze, estão condicionadas pela Comissão à adoção de disposições equivalentes pelos Estados Unidos. A Comissão reforça, em um comunicado, o apoio "unânime" dos Quinze às proposições que refletem, segundo ela, "o compromisso da UE para uma reforma do comércio agrícola mundial" e reconhece "a necessidade de um tratamento específico para os países em desenvolvimento". Com a decisão comunitária de hoje, todos os grandes atores da OMC finalizaram suas propostas com o objetivo de uma maior liberalização dos mercados agrícolas. As modalidades da negociação deverão estar definidas no fim de março pelos membros da OMC.