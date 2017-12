UE aprova reforma agrícola para próximos 10 anos Os quinze ministros da agricultura da União Européia (UE) aprovaram hoje, em Luxemburgo, a proposta de compromisso apresentada, durante a madrugada, pelo comissário europeu de agricultura, Franz Fischler, para o acordo da reforma da Política Agrícola Comum (PAC). O único voto contrário foi o de Portugal, informam à Agência Estado fontes comunitárias. O compromisso foi alcançado depois de mais de 16 horas de negociações intensas e dentro da terceira rodada consecutiva nas últimas três semanas. A reforma entra em prática em 2005 e atende "parcialmente" uma das maiores demandas do Brasil e do grupo de Cairns, fortes exportadores agrícolas, que é o fim do elo entre o pagamento das ajudas diretas e a produção (desvinculação). Os quinze também pretendem reorientar uma parte das ajudas diretas para o desenvolvimento rural (modulação). O corte das ajudas diretas será de 3% a partir de 2005 e de 5%, a partir de 2007. A vinculação dos subsídios à produção é criticado pelos parceiros internacionais como uma prática distorcida de mercado. Fischler também defendia o rompimento "total" desse elo, acabou aceitando o sistema "parcial", sobretudo para cereais, atendendo reivindicações "duras" de França e Espanha. Entre os vínculos que restaram estão, por exemplo, 25% para cereais e 40% para carne bovina. Os quinze também acertaram reduções para os preços de intervenção sobre os produtos lácteos pelo meio do qual a UE subsidia seus agricultores. Para baixar a guarda dos seus fortes opositores, Fischler também abandonou a intenção de reduzir preços de intervenção para milho, trigo e cevada. Bruxelas espera que o acordo comunitário dê um "gás novo" à rodada de negociação dentro do Ciclo de Doha, no âmbito da Organização Mundial do Comércio (OMC), com reunião ministerial prevista para setembro, em Cancún (Mëxico).