UE aprova venda da Corus para empresa anglo-holandesa A Comissão Européia aprovou nesta sexta-feira a venda da siderúrgica anglo-holandesa Corus para o grupo indiano Tata Steel. Em comunicado, a comissão diz que a transação proposta "não irá impedir a concorrência em vigor. A Tata Steel é uma das principais players no mercado indiano, enquanto a Corus é um forte player europeu", segundo informações da agência Dow Jones. "A sobreposição das duas empresas é limitada ao fornecimento de aço carbono plano e tubos com solda, onde o market share de ambas é relativamente pequeno", concluíram os reguladores. Apesar do parecer da autoridade antitruste, o destino da Corus deve continuar sujeito a uma guerra de ofertas. Na semana passada, a Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) disse estar disposta a pagar 4,9 bilhões de libras esterlinas (US$ 9,61 bilhões) pela Corus. A proposta superou o lance anterior da Tata, de 4,7 bilhões de libras, que já havia sido aprovada pelo conselho da siderúrgica. Na terça-feira, a autoridade britânica que monitora as operações de fusão e aquisição no país estabeleceu que as duas companhias têm até 30 de janeiro para divulgar sua proposta final.