UE autoriza auxílio de US$ 47,4 mi para a Air France A Comissão Européia, órgão executivo da União Européia, autorizou o pagamento de ? 54,9 milhões (US$ 47,4 milhões) à Air France, para compensar as perdas que a companhia aérea sofreu depois dos atentados terroristas do dia 11 de setembro, nos EUA. Representantes oficiais da UE afirmaram que pedidos semelhantes de empresas britânicas, holandesas e irlandesas do setor aéreo serão aprovados nas próximas semanas. Governos individuais vão financiar o auxílio, e não a UE. O auxílio autorizado na França se estende a todas as companhias aéreas francesas que atravessam o Oceano Atlântico, o que limita a ajuda à Air France. O valor autorizado na França ficou bem abaixo do pacote de resgate de US$ 15 bilhões que o governo dos EUA está dando para as empresas norte-americanas do setor aéreo.