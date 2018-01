UE autoriza Itália a ajudar companhias aéreas A comissão da União Européia (UE) autorizou o governo italiano a conceder às suas companhias aéreas ajuda de emergência para cobrir o seguro contra risco de guerra e terrorismo. A comissão afirmou que a Itália tinha o direito de cobrir o seguro contra risco das operadoras de 28 de setembro de 2001 até 31 de outubro de 2002. A decisão da comissão segue aprovações semelhantes concedidas a outros países europeus durante esse período. Os governos da UE vêm cobrindo o seguro contra risco de guerra e terrorismo das companhias aéreas após os ataques de 11 de setembro. As seguradoras cancelaram os contratos e aumentaram os prêmios após os atentados nos EUA. Essas garantias do governo expiraram no final de outubro.