UE autoriza prorrogação de ajuda a bancos britânicos

A Comissão Europeia, órgão executivo da União Europeia (UE), autorizou nesta terça-feira, 13, o Governo britânico a manter até 31 de dezembro as medidas de apoio ao setor financeiro. As ajudas, que abrangem esquemas de recapitalização, começaram a ser aplicadas em outubro de 2008, diante do agravamento da crise financeira internacional e das dificuldades que várias entidades do Reino Unido passaram a enfrentar.

Veja também:

Um ano após auge da crise, economia se recupera

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

As medidas do Brasil contra a crise

Dicionário da crise

Como o mundo reage à crise

Em dezembro, o Governo britânico chegou a promover algumas reformas para adaptar o sistema financeiro nacional às recomendações de Bruxelas sobre ajudas ao setor. A prorrogação autorizada por Bruxelas não é a primeira, uma vez que, em abril, um prolongamento de seis meses no programa de auxílio já havia sido aprovado.

Em nota, o órgão executivo da UE disse nesta terça que a situação atual justifica a prorrogação da ajuda até a normalização das condições nos mercados.

Segundo o Governo do Reino Unido, só para a recapitalização das entidades foram disponibilizados 50 bilhões de libras.