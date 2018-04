UE avalia vigilância sanitária do Brasil Uma missão técnica da União Européia (UE) chega ao Brasil para fazer uma avaliação do serviço brasileiro de vigilância sanitária, em relação ao controle das doenças que afetam o sistema nervoso dos animais, como a chamada doença da vaca louca, ou as "encefalopatias espongiformes transmissíveis". Esta é a primeira vez que veterinários europeus vêm verificar se os procedimentos adotados pelas autoridades sanitárias brasileiras estão de acordo com as exigências da União Européia nos programas de prevenção desse tipo de doença. O Brasil é considerado pelas autoridades veterinárias internacionais como "risco desprezível" em relação à vaca louca. Esta posição foi reconhecida pelo Comitê veterinário da UE no início do ano passado, depois que o Canadá embargou as exportações brasileiras de carne, sob a alegação de que o Brasil não apresentava segurança com referência ao controle da doença. A missão européia chega amanhã a Brasília, onde terá ainda pela manhã uma reunião com os dirigentes da Secretaria de Defesa Agropecuária do Ministério. A missão está dividida em dois grupos. Um deles cumprirá roteiro entre os dias 10 e 17 pelos Estados de São Paulo, Rio Grande do Sul, Goiás e Mato Grosso do Sul. Entre os dias 11 e 13 o outro grupo visitará abatedouros e fábricas de ração nas cidades de São Paulo, Paulínia, Lins e Bauru. De 14 a 17, esse mesmo grupo inspecionará laboratórios, abatedouros e cooperativas nos municípios gaúchos de Santa Maria e Carlos Barbosa. Nesse mesmo período, o primeiro grupo visitará Goiás e Mato Grosso do Sul, sendo que nos dias 11 e 12 estará nos municípios goianos de Anápolis e Goiânia e, de 13 a 16, em Campo Grande. Esse mesmo grupo também irá a São Caetano do Sul (SP) no dia 17 próximo. No dia 18 a missão retorna à Brasília onde conhecerá o Centro Nacional de Recursos Genéticos (Cenargem) da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa). No dia 19 a missão da União Européia terá uma reunião final na Secretaria de Defesa Agropecuária, em Brasília. A diretora do Departamento de Defesa Animal, Denise Euclydes, disse que as reuniões serão exclusivamente técnicas e que a missão européia veio coletar informações para apresentar um relatório ao Comitê Veterinário da EU sobre o sistema de vigilância brasileiro. Técnicos do Departamento de Defesa Animal e do Departamento de Inspeção de Produtos de Origem Animal irão acompanhar os veterinários europeus durante a estada no Brasil.