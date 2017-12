UE com 25 países em 2004 atrairá mais investimentos O presidente da ?Force Ouvrière? francesa, o terceiro maior sindicato da França, Marc Blondel, salientou que a expansão da União Européia (UE), a partir de 1º de maio de 2004, quando passará a ser formada por 25 países, representará um aumento do poder aquisitivo dos novos países membros. Ele compara seu sindicado à CUT no Brasil. Em entrevista à Agência Estado, Blondel disse que a instalação de novas fábricas nesses países representa mais uma adequação da produção ao mercado consumidor do que um caso típico de deslocamento. Porém, alerta que os sindicatos estarão atentos para o risco de ?dumping social?, o que na prática representa queda nas condições sociais dos cidadãos. Para evitar o "dumping social", Blondel afirma que "o período de transição para 25 países deve ser o mais curto possível, para que o efeito da harmonização das leis proteja os trabalhadores". O período de transiçao é de dois anos previstos a partir de 2004 para a harmonizaçao normativa dos novos membros com a atual UE. Blondel fala dentro do contexto dos novos investimentos de vários setores, que já estão sendo deslocados em direção aos 10 países, futuros sócios do atual clube dos 15. Um exemplo: A PSA Peugeot-Citroën inicia a construção de uma nova fábrica de automóveis na Eslováquia com metas de gerar 3.500 empregos,capacidade de produção de 300 mil carros/ano e números de investimento da ordem de US$ 1,26 bilhão. Blondel deixa claro que não há nenhuma manifestaçao dos sindicatos em relaçao à PSA. "A empresa está em plena expansão e as pessoas estão relativamente confiantes" quanto ao futuro da PSA, acrescenta. A PSA Peugeot-Citroen, em um comunicado da empresa, assegura que os novos investimentos são "um passo a mais em direção à Europa dos 25 e uma aposta na retomada do crescimento". A empresa investiu no Brasil recetemente cerca de US$ 90 milhões na ampliação da fábrica de Porto Real para produzir o Citroën C3 e o mesmo montante na fábrica de El Palomar, na Argentina para produzir o Peugeot 307. "A abertura da União Européia (UE) a novos membros representará uma reestruturação do sistema produtivo europeu", afirma à AE uma fonte do Ministério da Economia francês. A possibilidade de transferência da produção para outros países, onde o custo da mão-de-obra é menor, é uma oportunidade de ganho de produção para a indústria. "Estamos caminhando para o deslocamento da atividade produtiva com baixo valor agregado para os países emergentes e a concentração das atividades de pesquisa e de desenvolvimento nos países industrializados", disse a fonte. Alerta aos riscos O presidente da Force Ouvrière, que conhece o presidente Lula "muito bem", segundo ele, pondera os riscos desses novos investimentos em terceiros mercados, falando de dumping social e da tendência global de nivelar por baixo as condições sociais. Na Europa, cita dois exemplos clássicos: Lembra o fechamento da fábrica de automóveis Renault, em Vilvoorde, na Bélgica (1997). E ainda, a reforma da Previdência, reforça Blondel, uma demonstração do "recuo social, que está vivendo a Europa atualmente".