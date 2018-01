UE comemora melhor desempenho econômico da década Depois de seis anos lutando para deixar uma situação de estagnação, a União Européia (UE) comemora em 2006 seu melhor desempenho econômico da década e revê para cima suas perspectivas de crescimento para 2007. Dados publicados nesta segunda-feira por Bruxelas apontam ainda uma queda da inflação prevista para o próximo ano diante da manutenção do preço do petróleo abaixo de US$ 70 e de políticas fiscais austeras. As informações mostram uma tendência na Europa contrária à que segue a economia americana. Para este ano, a Zona do Euro deve apresentar um crescimento de 2,6%, com uma inflação de 2,2%. A taxa de aumento do Produto Interno Bruto (PIB) está bem acima dos 1,4% de crescimento registrados em 2005 na região. Os números ainda são melhores do que previsto no primeiro semestre por Bruxelas. A Comissão Européia estimava que o crescimento seria de no máximo 2,5%, com uma inflação de 2,3%. Entre as principais economias da região, os destaques são o crescimento em 2006 de 2,2% na Alemanha, 3,5% na Espanha, 2,3% na França e, fora da zona do euro, de 2,7% no Reino Unido. Para 2007, a taxa de crescimento será menor que em 2006, em parte por causa das políticas fiscais austeras e do aumento das taxas de juros na Europa. Mas ainda assim o desempenho será melhor que o esperado. A previsão inicial de crescimento na Zona do Euro era de 1,8% para 2007. A estimativa foi revista para 2,1%, ainda assim abaixo do desempenho de 2006. Enquanto isso, a previsão de inflação caiu de 2,2% para 2,1%. O que possibilitaria uma inflação menor no próximo ano é o fato de o preço internacional do petróleo não continuar a subir, como previam certos economistas. O valor do combustível afetaria tanto o poder de compra de famílias como as margens de lucro do setor privado. Já para 2008, a previsão é de uma queda ainda maior da inflação, para cerca de 1,9%. Pela primeira vez, a taxa vai atingir níveis abaixo da meta estabelecida pelo Banco Central Europeu em 1999 de 2%. Os europeus ainda estimam que, para os próximos dois anos, as exportações continuem a ser um dos motores do crescimento da Zona do Euro, o que terá um impacto nas taxas de desemprego. Segundo Bruxelas, o número de desempregados na região deve cair de 8% em 2006 para 7,4% em 2008. Riscos Bruxelas, porém, não deixa de destacar os riscos para a economia em 2007. O primeiro deles é a introdução de um novo imposto na Alemanha que promete afetar o consumo. Internacionalmente, a desaceleração da economia americana também poderia ser um obstáculo. Não por acaso, os europeus estimam que, para os próximos dois anos, as taxas de crescimento da economia mundial ficarão em 4,5%, contra 5,1% em 20006. No caso da Europa, a queda das taxas de crescimento em 2007 comparadas com os níveis de 2006 ocorre por causa do aumento da taxa de juros e das políticas fiscais mais restritivas. Em dezembro, os juros devem aumentar mais uma vez, o que seria a sexta elevação seguida anunciada pelo Banco Central Europeu. O ponto positivo, porém, deve ser a permanência de um comércio mundial forte, graças ao desempenho das exportações e importações asiáticas. Segundo Bruxelas, essa tendência pode continuar colaborando com o mercado doméstico europeu e as taxas de desemprego.