UE confirma fim de embargo à carne argentina O Comitê de Monitoramento Veterinário da União Européia (UE) confirmou o fim do embargo das importações de carne de três províncias argentinas a partir de março. O embargo havia sido imposto por causa da ocorrência de febre aftosa naquele país. Serão autorizadas as importações de carne bovina fresca desossada e maturada de animais abatidos após o dia 8 de março deste ano provenientes das províncias de La Pampa e Santiago del Estero. No caso da província de Córdoba, a importação da carne de animais abatidos pós o dia 26 de março também será liberada.