UE considera um sucesso a transição para o euro Representantes oficiais da União Européia declararam que a primeira semana da transição para o euro foi um sucesso, apesar de "problemas pequenos", como a falta de notas e moedas de baixo valor em estabelecimentos comerciais. Quase dois terços de todas as transações em dinheiro vivo nos 12 países que compõem a zona do euro estão sendo feitos com o euro segundo Pedro Solbes, membro da Comissão para Assuntos Econômicos e Monetários da UE. "Virtualmente todo mundo na Europa agora tem notas de euros e moedas em seus bolsos", disse. Isso deve ajudar a "amenizar as dificuldades de donos de loja em dar troco em euros", acrescentou Solbes. A Comissão também informou que todos os caixas automáticos haviam sido convertidos para a dispensa de euros em 10 dos 12 países. Na Espanha, a estatística era de 98%, e na Itália, 96%. Bancários entraram em greve na Itália para protestar contra o excesso de trabalho na transição para o euro. Os sindicatos querem que os bancos contratem funcionários extras para aliviar os bancários sobrecarregados. Eles também reivindicam aumentos salariais. Na França, o Ministro das Finanças, Laurent Fabius, previu que mais que 80% dos francos franceses "terão desaparecido" até o fim da próxima semana.