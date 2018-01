UE controla compra de gado brasileiro e embarga argentino O Comitê Permanente da Cadeia Alimentar - formado por analistas da União Européia (UE) - aprovou hoje a exigência de maiores requisitos de certificação para os envios de carne bovina desossada e maturada das regiões brasileiras. A União Européia também anunciou embargo do produto argentino da província de Corrientes, onde foi detectado foco de febre aftosa na última semana. A decisão de hoje endurece os requisitos para certificar as exportações brasileiras que vão ao território da UE, concretamente para credenciar a vacinação, o controle e os contatos dos animais. Permanece igual a atual proibição dos envios à UE de carne procedente do Mato Grosso do Sul, Paraná e São Paulo, imposto devido a focos de febre aftosa. Visita Em uma recente visita ao Brasil, os inspetores da Comissão Européia (CE) - braço executivo da UE - constataram que houve "progressos consideráveis" nas medidas de acompanhamento da carne, em algumas regiões, mas em outras é necessário "melhorar" essas atuações, para prevenir a aftosa. Argentina Com relação à Argentina foi decidida a interrupção total das importações de carne bovina desossada e maturada de oito departamentos da província de Corrientes. A proibição será aplicada aos animais abatidos depois de 4 de fevereiro, data em que os focos suspeitos da doença foram notificados. O país é o terceiro exportador mundial de carne bovina e em 2005 registrou receita de US$ 1,39 bilhão com suas vendas externas deste produto.