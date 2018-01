UE critica proposta de corte de subsídios agrícolas dos EUA As autoridades da União Européia (UE) e produtores agrícolas do bloco criticam a proposta de corte de subsídios agrícolas dos Estados Unidos e alertam que se tudo o que Washington pode oferecer é isso, dificilmente as negociações da Organização Mundial do Comércio (OMC) poderão ser concluídas. Para os produtores europeus, a iniciativa da Casa Branca significa que, na prática, os agricultores americanos poderiam receber até US$ 5 bilhões a mais nos próximos cinco anos em comparação ao que receberam desde 2002. Nesta quinta-feira, a UE criticou a proposta de política agrícola americana divulgada um dia antes pela Casa Branca e que prevê, segundo cálculos do próprio governo, cortes de US$ 18 bilhões em subsídios em cinco anos. Para os europeus, a redução é "insuficiente". "Se quisermos ter um resultado positivo da Rodada Doha, os Estados Unidos terão de propor um corte mais ambicioso de seus subsídios e maiores disciplinas sobre como são distribuídos os recursos", afirmou Michael Mann, porta-voz da Europa para assuntos agrícolas. Os europeus condicionam uma maior abertura de seu próprio mercado a um esforço considerado como equivalente pelos americanos no setor de subsídios. Isso porque os europeus temem que, se cortarem apenas suas tarifas, o que ocorrerá é que estarão facilitando a entrada de produtos subsidiados dos Estados Unidos ao seu mercado. Mas os europeus dão claras indicações que, diante da proposta americana, não estão dispostos a fazer qualquer concessão. Segundo Mann, a nova proposta dos americanos não prevê cortes nos subsídios nos setores de açúcar e de leite, o que significa que as medidas que distorcem o comércio poderiam continuar válidas até 2011. "Os principais programas de apoio continuam intocados", disse Mann. Além disso, os cortes nos empréstimos são "extremamente modestos". Outro problema é que a iniciativa americana prevê que não haveria uma queda nos preços das commodities. Nos Estados Unidos, se isso ocorrer, uma série de mecanismos são acionados para ajudar os produtores. O porta-voz da UE afirmou que o bloco espera que a proposta da Casa Branca ainda seja modificada, mas admitiu que os 27 países do bloco esperavam um sinal mais claro dos americanos de que estariam dispostos a reduzir suas medidas protecionistas. O Estado apurou que Pascal Lamy, diretor da OMC, afirmou a observadores em Genebra de que há pelo menos sinais na proposta de uma mudança na forma de distribuição de alguns subsídios. A principal delas é que o dinheiro não seria dado com base na produção, mas sim em um critério fixo. Dessa forma, se evitaria excessos de produção e distorções no mercado. Perdas Já os agricultores europeus não pouparam os americanos. Segundo a poderosa Associação de Cooperativas (Copa), a proposta da Casa Branca vai contra os objetivos da OMC. "Ou os americanos não estão sérios em relação ao futuro da OMC ou quer um acordo que prejudique a todos, menos a eles mesmos", afirmou Rudolf Schwarzbock, presidente da entidade. "Esperamos por meses uma resposta americana e, agora, vemos algo que na prática dará US$ 5 bilhões a mais aos produtores", disse. Pelos cálculos dos europeus, esse aumento ocorreria graças ao mecanismo que garante um preço mínimo a todas as commodities. "Isso vai permitir que continuem exportando, enquanto os fazendeiros do resto do mundo continuam sofrendo com a queda nos preços dos produtos", afirmou Schwarzbock. A entidade prevê perdas de 37 bilhões de euros diante de um acordo nessas bases, além de uma queda na renda agrícola de 25%. Diante das perdas, os produtores alertam que não há porque ter uma nova oferta de corte de tarifas por parte das autoridades européias. Matéria alterada às 18h para acréscimo de informações