UE deve aprovar recapitalização da Alitalia O diretor de Transportes da Comissão Européia, Loyola de Palacio, disse que deverá aprovar o aumento de capital no valor de ? 1,43 bilhão (US$ 1,31 bilhão) na companhia aérea Alitalia SpA. Além disso, segundo diários locais, ele confirmou para o dia 19 de junho a aprovação da terceira parcela de um pacote de recapitalização anteriormente acordado. A recapitalização, que deverá ser aprovada pelos acionistas durante a assembléia geral marcada para hoje, será dividida entre o Ministério da Economia italiano, que controla a companhia, e o mercado. Desta forma, a União Européia não considera a medida como uma "ajuda estatal", que fere a legislação relativa à gestão das companhias aéreas do Continente.