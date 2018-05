UE deve levar Grécia a julgamento devido a benefícios

Segundo a declaração, a Grécia tem subsidiado vários cassinos estatais assim como a empresa nacional de alumínio, a Aluminium of Greece, por anos.

Os subsídios foram feitos na forma de cortes de impostos preferenciais em violação às regras da UE, segundo o comunicado, acrescentando que o governo grego tinha sido alertado seguindo procedimentos formais para recuperar esse auxílio das empresas que se beneficiaram. Contudo, o governo não o fez.

Grécia deveria ter recuperado 17,4 milhões de euros da empresa de alumínio, disse o comunicado, mas não especificou o montante devido pelos cassinos.

Depois da tentativa frustrada de recuperar o auxílio ilegal, a Grécia deve agora ir para o Tribunal Europeu de Justiça sobre o caso.

"Os Estados Membros têm inúmeras possibilidades para apoiar as empresas, de acordo com as regras dos auxílios estatais da UE", disse o chefe de concorrência da UE, Joaquin Almunia, segundo o comunicado. "No entanto, quando os subsídios buscam vantagens distorcivas para empresas selecionadas, sem promover qualquer objetivo de interesse comum, eles devem ser recuperados rapidamente", acrescentou. Fonte: Dow Jones Newswires.