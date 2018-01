UE deve misturar 10% de álcool à gasolina a partir de março A União Européia (UE) deve tornar mandatória, ainda neste semestre, a mistura de 10% e etanol à gasolina vendida no continente. Esse foi o relato de representantes das maiores montadoras mundiais aos membros brasileiros da Câmara Brasil - Alemanha de Comércio que visitaram a Alemanha na semana passada. Atualmente, a mistura no continente europeu é opcional, de 2%, mas a crescente demanda por veículos bicombustíveis deve antecipar as mudanças. "As montadoras foram claras em apontar que a lógica do mercado caminha para uma mistura E10 (10% de etanol) e para mim esse assunto já é passado", disse o presidente da Câmara Setorial do Açúcar e do Álcool e membro da Câmara Brasil-Alemanha de Comércio, Luiz Carlos Corrêa Carvalho. Segundo Carvalho, na reunião da associação das montadoras de veículos da Europa, a Ford informou que iniciou a venda de veículos com mistura de 85% de etanol e 15% de gasolina (E85) na Alemanha e que 300 unidades foram comercializadas no primeiro mês. "O mais incrível é que existem apenas oito postos com abastecimento dessa mistura na Alemanha; existe um mercado forte independente das diretrizes", afirmou o executivo.