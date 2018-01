UE deve retirar barreiras ao frango brasileiro até junho A Organização Mundial do Comércio (OMC) deu até 27 de junho para que a União Européia (UE) retire suas barreiras ao frango brasileiro. Caso Bruxelas não cumpra o prazo, o Itamaraty poderá pedir autorização para retaliar a UE. O País já havia vencido uma disputa contra Bruxelas na OMC pelo mesmo tema. O problema enfrentado foi o fato dos europeus pedirem um prazo até novembro de 2007 para implementar a condenação da entidade máxima do comércio. O Itamaraty, porém, não aceitou o pedido e defendia a retirada das barreiras até o próximo mês. A decisão final da OMC, apesar de não ser exatamente o prazo que pedia o Brasil, agradou ao Itamaraty. Lei A lei questionada pelo Brasil e que foi condenada pela OMC data de 2002 e promove mudanças técnicas de classificação na entrada do frango importado. Essa mudança acabou aumentando as tarifas ao produto brasileiro de 15,4% para 75%. O que o Brasil pede é que a OMC determine um prazo para um cumprimento da condenação e a remoção da tarifa elevada. Mas os advogados de Bruxelas argumentam que não precisarão modificar as condições para a entrada do frango no mercado europeu, e que a decisão da OMC não terá impacto nas transações comerciais. Segundo a UE, não há dúvida de que o Brasil venceu a disputa, mas ainda não está claro o que Bruxelas terá de fazer para colocar suas leis em ordem. Regulamentações Segundo a UE, essa situação é possível graças à recusa dos juízes em avaliar as novas regulamentações que foram postas em prática depois que o Brasil abriu a queixa contra Bruxelas. Para o governo brasileiro, a interpretação dos europeus sobre o resultado da disputa não é correta, já que as novas regulamentações apenas complementam a lei principal, que foi plenamente condenada pela OMC. O problema é que, poucos meses depois de o Brasil entrar com a queixa, a Europa promoveu mais algumas mudanças em sua legislação. Os europeus ainda tentaram atrasar o trabalho da OMC. Quando os trabalhos judiciais finalmente foram iniciados, o Brasil alertou à OMC de que algumas novas leis haviam sido implementadas na Europa. Os juízes, porém, não aceitaram a inclusão das novas queixas, já que o caso havia sido aberto com base na lei de 2003. Para a UE, essa recusa deixava aberta a possibilidade para que as práticas aduaneiras européias fossem mantidas. Em Genebra, o governo brasileiro garante que a condenação da lei e o pedido da OMC para que seja revogada, porém, são elementos suficientes para que as regulamentações posteriores também deixem de ser válidas, uma vez que seriam apenas complementares.