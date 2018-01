UE diminui importação de produtos agrícolas Enquanto o mundo debate como liberalizar o comércio agrícola, a União Européia (UE), um dos maiores mercados do mundo, importa cada vez menos produtos agrícolas. A denúncia foi feita pelo Brasil, durante a reunião da Organização Mundial do Comércio (OMC) para debater as negociações lançadas em Doha, há um ano. Segundo o embaixador brasileiro em Genebra, Luis Felipe Seixas Correa, os europeus diminuíram suas importações de alimentos em 14% entre 1995 e 2001. Bruxelas, que comprava US$ 92 bilhões, quando a OMC foi criada, passou a importar apenas US$ 79 bilhões, no ano passado. Para Seixas Correa, a queda nas compras feitas pelos europeus é uma prova das dificuldades enfrentadas pelos exportadores, como o Brasil, para que seus produtos cheguem ao mercado da UE. O embaixador da UE em Genebra, Carlos Trojan, negou que os dados estejam corretos. "Isso não corresponde à realidade", afirmou o diplomata. Mas a delegação brasileira afirma que os dados apresentados foram publicados pela própria OMC, em seu relatório deste ano. Outro que não parece nada entusiasmado com a liberalização agrícola é o Japão. Segundo os dados do Brasil, o país reduziu suas importações de alimentos em 23,8% desde 1995. Entre os grandes mercados, os únicos que aumentaram suas compras do exterior foram os chineses e os norte-americanos. Desde 1991, a China aumentou suas importações de produtos agrícolas em 156,2%. Já os Estados Unidos apresentaram um aumento de 71% nos últimos dez anos e de 28,9% desde 1995. No Brasil, os efeitos do câmbio valorizado na segunda metade dos anos 90 impulsionaram as importações de produtos agrícolas. Mas já no início de 2001, o País comprava 41% a menos do exterior que em 1995.