UE discute suspensão de importação de carne do Brasil A Comissão Européia poderá decidir hoje na votação de seus Estados integrantes, pela suspensão da importação temporária de carne do Brasil, devido a descoberta de foco de aftosa, no Mato Grosso do Sul. Ontem, a Comissão Européia informou ao governo brasileiro, que a votação ocorreria hoje. Durante os próximos dias, a União Européia ainda promete publicar um relatório sobre a situação fitossanitária no Brasil. A comissária de Agricultura da União Européia, Mariane Fischer Boel explicou que caso a medida venha a ser tomada, o Brasil não deve considera-la como uma ação protecionista. "A situação fitossanitária da Europa é crucial e precisamos nos proteger", afirmou a comissária à Agência Estado.