UE e Brasil devem se reunir para discutir sobretaxa ao aço Diplomatas do Brasil e da União Européia (UE) devem se encontrar até o fim do mês para iniciar negociações sobre as barreiras que Bruxelas estabeleceu ao aço e que afetam o País em US$ 60 milhões. O governo recorreu segunda-feira à Organização Mundial do Comércio (OMC) contra o protecionismo europeu, solicitando a realização de consultas no âmbito do acordo de salvaguardas. No mês passado, Bruxelas impôs sobretaxa de até 24,5% sobre a importação de aço. Os europeus alegam que estabeleceram a salvaguarda para evitar que o mercado europeu fosse invadido pelo aço excedente no comércio internacional. Na avaliação da UE, depois que os Estados Unidos impuseram sobretaxa de 30% à importação de produtos siderúrgicos de todo o mundo, existiria a possibilidade de que o aço que não conseguisse entrar no mercado norte-americano fosse desviado para a Europa. "Nossa barreira é uma reação ao protecionismo norte-americano e os países afetados devem ter isso em mente", afirmou um assessor jurídico da UE. Apesar da justificativa dos europeus, países exportadores de produtos siderúgicos se queixam de que estão sendo prejudicados tanto pelas barreiras importas pelos Estados Unidos como pela reação européia. No caso do Brasil, a soma dos prejuízos das barreiras nos dois mercados ultrapassa US$ 500 milhões. Estratégias Durante as consultas, o Itamaraty poderá adotar pelo menos duas estratégias para combater o protecionismo. Uma das possibilidades será pedir aos europeus concessões tarifárias pelos prejuízos, o que é considerado uma prática legal dentro das regras da OMC. Outra opção é tentar convencer Bruxelas de que a importação do produto brasileiro não causa dano à indústria européia e que, portanto, não necessitaria ser alvo de sobretaxa. A medida européia é de caráter provisório e, nos próximos meses, diplomatas da UE estarão realizando estudos sobre o impacto da importação de cada país. Ação precipitada Outros quatro países também pediram consultas com os europeus. Além do Brasil, os governos dos Estados Unidos, Japão, Coréia e Eslovênia se reunirão com a UE para debater uma saída para a disputa. Os diplomatas norte-americanos ressaltam que uma sobretaxa deve ser imposta quando há evidências de que houve aumento substancial das importações de um produto. Na avaliação da Casa Branca, ainda não teria dado tempo para que o mercado europeu tivesse sido inundado pelo aço excedente no mundo.