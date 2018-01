UE e EUA investigam British Airways por formação cartel A Comissão Européia (CE) e o Departamento de Justiça dos Estados Unidos estão investigando uma denúncia de cartel envolvendo a companhia aérea British Airways (BA), informou hoje a própria empresa. Com o comunicado, a companhia britânica ressaltou que sua política consiste em dirigir seus negócios "em cumprimento de todas as leis de concorrência aplicáveis." A companhia já expressou no passado seu interesse em reforçar sua aliança com a American Airlines. Nos últimos anos circularam rumores sobre uma possível fusão com a espanhola Iberia.