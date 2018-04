UE e EUA planejam encerrar discussões da OMC em 2008 A União Européia e os Estados Unidos planejam fixar como meta os primeiros meses de 2008 para concluir as negociações para um pacto mundial de livre comércio, divulgou na sexta-feira, 6, o jornal European Voice, citando o esboço de uma declaração das duas partes. "Nossa prioridade é trabalhar juntos para levar a Agenda de Desenvolvimento de Doha da OMC a uma conclusão bem sucedida até no máximo o começo de 2008", assinalou o comunicado, de acordo com o jornal semanal. O esboço da declaração, que será publicada em 30 de abril durante um fórum da UE e dos Estados Unidos, estabelece que a conclusão da Rodada de Doha é a principal prioridade das relações transatlânticas, disse o jornal. Ambas as partes se comprometeram a consolidar "programas de reformas agrícolas substanciais" e a "criar novas oportunidades de acesso aos mercados para os países em desenvolvimento". Autoridades da UE não estavam disponíveis para comentar o assunto. Negociações Os negociadores vêm tentando impulsionar as conversações da Rodada de Doha, que procura retirar milhões de pessoas da pobreza e reduzir as barreiras comerciais mundiais. Um obstáculo nas conversações é o vencimento previsto para junho dos poderes especiais da Casa Branca para negociar acordos comerciais sem uma intervenção maior do Congresso. No começo da semana, o ministro brasileiro das Relações Exteriores, Celso Amorim, disse que o Brasil e os Estados Unidos haviam determinado uma meta de 30 dias para chegar ao começo de um acordo dentro da Rodada de Doha.