UE e Mercosul decidem pacote conjunto para negociação Os países do Mercosul e a União Européia decidiram em reunião terminada nesta terça-feira no Palácio Itamaraty no Rio montar um pacote conjunto com base nas ofertas feitas em setembro de 2004 para recomeçar, a partir daí, a negociação do acordo entre os dois blocos. A informação foi dada à Agência Estado pelo chefe do Departamento de Negociações Internacionais do Itamaraty e da delegação brasileira no encontro, Régis Arslanian. "Na próxima reunião, que vai ser muito em breve, inclusive pode ser que seja este ano ainda, já apresentaremos números em agricultura, em NAMA (produtos não-agrícolas) e em serviços", disse Arslanian. Os números em questão referem-se a alíquotas tarifárias, quantidades de cotas e prazos. A próxima reunião será em Bruxelas. De acordo com o chefe da delegação do Brasil, "ficou muito claro que não podemos dar os números de NAMA e de serviços sem que eles dêem os números de agricultura". Arslanian defendeu que "é preciso que haja um paralelismo" de movimentos entre Mercosul e UE. Se houver contrapartida européia, disse, "a gente está preparado para dar detalhamento" a temas como abertura de resseguros e de transportes marítimos, que interessam aos europeus. O secretário-executivo da Câmara de Comércio Exterior (Camex) do Brasil, Mário Mugnaini, também disse que temas como esses serão detalhados pelo Mercosul para a próxima reunião, enquanto os europeus "também vão detalhar as cotas (de exportação de produtos agrícolas pelo Mercosul para a UE), quem as administra e como se dá". Mugnaini destacou que, com a reunião desta segunda e terça-feira, "houve uma retomada e isso é muito importante". Eles relataram também que os europeus fizeram perguntas e receberam explicações sobre temas que interessam a eles como proteção de denominações de origem geográfica e sobre a livre circulação de bens no Mercosul. Os europeus se queixam de que um bem que já pagou tarifa ao entrar em um país do Mercosul, tenha que pagar nova tarifa para se deslocar a outro sócio do Mercosul. De acordo com Arslanian, a consolidação da livre circulação de bens no Mercosul está prevista para 2008. Argentina O secretário de Relações Econômicas Internacionais da Argentina e chefe da delegação do seu país, Alfredo Chiaradia, mostrou ceticismo ao falar das negociações para um acordo de livre comércio entre o Mercosul e a UE, ao deixar reunião nesta terça no Palácio Itamaraty, no Rio. "Não se pode dizer que chegamos a destravar alguma questão", disse o argentino em entrevista coletiva ao fim do encontro, nesta tarde, ressalvando, porém, que "já há um mérito" em manter as conversações. Seu tom contrastou com o do chefe da delegação brasileiras, embaixador Régis Arslanian, para quem "ficou decidida uma porção de coisas". Segundo Chiaradia, "não temos que ter pressa em negociar e oferecer mais se nem sequer escutamos uma resposta favorável a um tema primário que queremos que é o de cotas agrícolas", afirmou Chiaradia. De acordo com ele, nada foi dito sobre cotas agrícolas nesta reunião e a próxima deve acontecer de um a três meses, mas não está marcada. O chefe da delegação argentina disse que as cotas que o Mercosul quer são pequenas, da ordem de 3%, mas a UE oferece 0,6% do seu mercado em cotas. Ele afirmou que o Mercosul é flexível em temas em que a UE é sensível, como a agricultura, e aceita a cotas. "Mas no que eu tenho sensibilidade, aí não, tem que ser livre comércio e em pouco tempo. Não dá. Em regime automotivo, a Argentina não está preparada (para o livre comércio)", disse. De acordo com ele, porém, o tema do regime automotivo também não foi tocado na reunião. A delegação européia deixou o Palácio Itamaraty sem dar entrevistas.