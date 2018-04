UE elevará garantia de depósitos para 50 mil euros Os governos da União Europeia concordaram hoje em elevar o nível de cobertura dos depósitos bancários para 50 mil euros (cerca de R$ 150 mil) a partir de junho e para 100 mil euros (R$ 300 mil) a partir do final de 2010. A decisão visa "ajudar a restabelecer a confiança no setor bancário por meio do fortalecimento da proteção ao depositante", disse em comunicado o Conselho da União Europeia, instituição da UE na qual os governos são representados. O nível atual de garantia é de 20 mil euros (R$ 60 mil), informou o Conselho. As informações são da Dow Jones.