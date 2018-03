UE entra com recurso contra condenação a subsídios do açúcar A União Européia (UE) entrou, hoje, com um recurso para que a Organização Mundial do Comércio (OMC) reveja sua decisão de condenar os subsídios dados por Bruxelas aos produtos de açúcar. Em 2004, o Brasil, Tailândia e Austrália obtiveram uma importante vitória ao conseguir que a entidade decretasse os subsídios como ilegais e exigisse sua retirada. A Europa pede agora um novo julgamento, ainda que sua comissária para Agricultura, Marianne Boel, reconheça que uma reforma no sistema de ajuda, criado em 1968, terá de ser feita. O Brasil não perderá tempo e também deverá aproveitar que o caso será arrastado por outros três meses para apresentar uma contra-apelação e pedir que a OMC seja ainda mais dura em sua arbitragem final contra os subsídios. A avaliação que começará a ser feita agora pelo Órgão de Apelação da OMC será a palavra final da entidade sobre o caso. Segundo a primeira decisão dos árbitros da OMC, a UE colocou de forma ilegal 2,8 milhões de toneladas de açúcar subsidiado em apenas um ano no mercado internacional, prejudicando as exportações brasileiras. A disputa ocorre em torno dos compromissos da UE de reduzir seus subsídios, que permitiram que passassem da condição de importadores de açúcar para se tornar o segundo maior exportador do mundo, superados apenas pelo Brasil. Na avaliação do Itamaraty, se essas exportações subsidiadas não existissem, o preço internacional do açúcar ainda seria 20% maior. Já em Paris, a Associação de Produtores de Açúcar da Europa acredita que o preço do açúcar cairá ainda mais se o Brasil "inundar" o mercado com seu produto. "O Brasil exportava 1,3 milhão de toneladas de açúcar há dez anos. Hoje, vende 13 milhões de toneladas", afirmou a Associação.