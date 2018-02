UE espera que encontro em Davos ajude a impulsionar Doha Um encontro de ministros de Comércio nesta semana, na Suíça, deveria produzir uma proposta clara para que as negociações mundiais sobre o comércio avancem nos próximos meses, disse o representante da União Européia na segunda-feira. "Estamos nos encaminhando rapidamente para um momento de verdade da Rodada de Doha", afirmou a repórteres o comissário da UE para o Comércio, Peter Mandelson, após um encontro com a representante do Comércio dos EUA, Susan Schwab. "Davos ajudará a elaborar um guia claro", acrescentou. Mandelson e Schwab devem se encontrar com outros ministros do Comércio no resort suíço de Davos nesta semana para discutir maneiras de impulsionar as negociações da Organização Mundial do Comércio (OMC) para a criação de um acordo global. A Rodada de Doha foi lançada em 2001 com o objetivo de fomentar a economia mundial. Atualmente, com mais de dois anos de atraso em seu cronograma, o desfecho da rodada pode ser adiado novamente devido às eleições presidenciais norte-americanas, segundo autoridades. Schwab afirmou que desejava que discussões em níveis técnicos "ocorressem o mais rápido possível para que a rodada seja concluída em 2008." Mandelson e Schwab disseram ter abordado questões bilaterais de comércio, como a frustração dos EUA com o progresso lento da autorização de safras geneticamente modificadas na UE e as preocupações da indústria européia sobre benefícios oferecidos aos produtores norte-americanos de biodiesel. Os representantes do Comércio disseram também que desejavam auxiliar a Rússia a participar da OMC, mas que Moscou ainda precisava resolver diversos problemas que impediam o país de unir-se à organização. (Por William Schomberg e Sam Cage)