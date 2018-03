UE está perto de acordo sobre supervisão financeira

O Reino Unido está preocupado que esse plano pode dar a outros países da UE influência sobre o centro financeiro de Londres. Autoridades britânicas disseram que precisam de garantias de que os grupos regulatórios planejados terão apenas poderes limitados. O ministro das Finanças britânico, Alistair Darling, detalhou "linhas vermelhas" antes das negociações dos ministros - limites sobre que tipo de supervisão pan-europeia o Reino Unido aceitará.

Mas outros ministros da UE afirmam que um compromisso é possível. O ministro das Finanças da Suécia, Anders Borg, que comanda o encontro de hoje, disse que os ministros "estão mais perto de um acordo". A Suécia detém atualmente a presidência rotativa da UE e trabalha para fechar um acordo sobre o plano de supervisão entre os 27 países-membros do bloco.

"Há muitas linhas vermelhas em discussões quando você as começa", disse Borg a jornalistas ao se dirigir à reunião. "Obviamente, esta será uma reunião longa e complicada. Mas, por outro lado, será muito vergonhoso se tivermos tido uma crise desta dimensão e não formos capazes de tomar uma decisão." O ministro das Finanças de Luxemburgo, Luc Frieden, disse que acredita que os ministros estão "muito perto de um acordo", acrescentando que as propostas feitas pelo governo sueco devem levar a um acordo na reunião dos ministros. As informações são da Dow Jones.