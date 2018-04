UE exige abertura do setor de serviço do Brasil O preço pelo acesso das exportações agrícolas brasileiras ao mercado europeu pode sair mais alto do que o País pensava. Documentos produzidos por diplomatas em Bruxelas mostram que a União Européia (UE) irá pedir, na Organização Mundial do Comércio (OMC), que o Brasil liberalize cerca de cem setores da área de serviços, entre eles bancos, serviços legais, saneamento, construção, telecomunicação, energia, turismo, mídia, transporte e até correios. Uma grande parte dos países em desenvolvimento, inclusive o Brasil, aposta na rodada de negociações da OMC como forma de conseguir um melhor acesso aos seus produtos agrícolas no mercado europeu. Mas a lista de pedidos da UE prova que o acesso terá seu preço e que o pagamento poderá vir na forma de liberalização do setor de serviços. A lista de pedidos, com 34 páginas, será entregue ao governo brasileiro até o mês de julho, quando as negociações de serviços começam na OMC. Já o Itamaraty terá até março de 2003 para avaliar os pedidos e fazer uma contra-oferta. Entre os pedidos, a UE dará ênfase em serviços financeiros, setor em que os europeus já mostraram competitividade na América Latina. Mas Bruxelas parece não se contentar com o acesso que já possui e pede maior abertura para atuação de bancos e seguradoras. Outro setor de grande interesse dos europeus é o de telecomunicação e de energia. Mas a lista não se resume a esses setores. Os europeus querem acesso para que seus administradores, escritórios de advocacia, engenheiros, arquitetos, guias turísticos e publicitários atuem no mercado brasileiro. A lista é tão ampla que chega a incluir serviços de segurança, de tradução, de empacotamento, de tratamento de água e de transporte (ferroviário, rodoviário e marítimo). Além dos pedidos ao Brasil, os europeus pedem a outros 22 países acesso a seus mercados em um nível que exigiria o fim de monopólios e a mudança em leis constitucionais. Os documentos com os pedidos ainda estão sendo avaliados pela Comissão Européia e, até esta semana, estavam sendo guardados em sigilo pelos europeus. A divulgação dos pedidos, porém, ocorreu em decorrência do vazamento das informações para uma organização não-governamental européia que teve acesso aos documentos.