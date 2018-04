UE investiga incentivos belgas a companhias dos EUA A Comissão Européia continua sua campanha sobre os incentivos fiscais concedidos a investidores estrangeiros na Bélgica, ao lançar uma investigação na Justiça belga com a suspeita oficial de que o país oferece benefícios para algumas companhias norte-americanas. As empresas dos EUA já tinham sido beneficiadas pelo plano europeu de redução de impostos para filiais de companhias inauguradas fora de seus locais de origem. A Bélgica ofereceu uma vantagem adicional, se os investimentos se concretizassem em seu território. "A Comissão tem dúvidas sobre a compatibilidade desse esquema com as regras que regem a ajuda", declarou a CE, em nota oficial. Embora menos de dez companhias estejam envolvidas na investigação, a nova avaliação segue uma similar realizada sobre o cancelamento de taxas pelo governo belga a centros operacionais corporativos. Gigantes mundiais como a General Motors, American Express e Dow Corning estão sob a mira dos oficiais. A ação da União Européia na Bélgica é parte de um programa maior. As investigações podem atingir mais de 66 isenções similares de impostos já concedidas, alcançando desde os investidores da turbulenta região basca até os centros operacionais de companhias com sede na Alemanha.