UE investiga parceria entre Siemens e Draegerwerk A comissão da União Européia (UE) abriu uma investigação detalhada sobre a parceria entre a Siemens AG e a Draegerwerk AG na fabricação de equipamentos médicos. A alemã Siemens, que concorre com a Tyco International Ltd., Philips NV e a General Electric Co. (GE) no mercado de monitores, ventiladores e equipamentos anestésicos, controlará 35% do empreendimento. O controle de grande fatia do mercado é a principal preocupação da UE. As companhias são duas grandes fabricantes de ventiladores médicos e também estão ganhando sólida posição no mercado para sistemas anestésicos, onde a Draegerwerke já detém uma posição robusta. A GE aumentou sua presença na Europa com a aquisição da Instrumentarium Corp., fabricante finlandesa de equipamentos médicos, por aproximadamente 2 bilhões de euros em dezembro último. Tal como a Siemens, a GE necessitará de aprovação de órgãos reguladores da UE para prosseguir com sua transação de dispositivos médicos. A investigação da UE sobre a parceria da Siemens durará até quatro meses. Após esse período, os órgãos reguladores da UE podem autorizar o acordo, forçar concessões, ou proibir a transação.