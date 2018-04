UE investiga plano da Espanha para setor automotivo

A Comissão Europeia, braço executivo da União Europeia (UE), informou nesta segunda-feira, 16, que busca mais informações com a Espanha sobre o pacote de 4 bilhões de euros (US$ 5,2 bilhões) para ajudar o setor automotivo do país, anunciado na última sexta-feira (dia 13). A Comissão se reúne nesta segunda-feira com representantes de governos nacionais da União Europeia e da indústria automotiva para discutir os planos de apoio estatal. A intenção é detalhar o que os países europeus podem fazer para ajudar as montadoras sem quebrar as regras do bloco. Veja Também: De olho nos sintomas da crise econômica Dicionário da crise Lições de 29 Como o mundo reage à crise O plano espanhol segue um pacote de 6,5 bilhões de euros da França para as montadoras Peugeot Citroën e Renault. Outros países da União Europeia, incluindo Suécia e República Checa, reclamaram que o plano da França é uma forma de protecionismo ilegal e a Comissão investiga o pacote e deve receber mais detalhes da França amanhã. "Todos os mesmos critérios serão aplicados a todos os países da mesma maneira", disse o porta-voz da comissão sobre questões antitruste, Jonathan Todd. As informações são da Dow Jones.