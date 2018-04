UE já usa euro em 75% das suas transações Uma semana após a introdução da nova moeda na União Européia, o uso do euro já chega perto de 75% e as longas filas começam a diminuir, segundo comunicado da UE. O movimento no varejo e bancos também está voltando ao normal, de acordo com a comissão. "Embora as vendas pós-Natal tenham começado, filas para compras não são tão longas quanto o usual e o tempo de espera na maioria dos bancos tem caído significativamente", diz o comunicado. As máquinas de vendas dos 12 países que aderiram ao euro devem estar convertidas no final do mês. Já os caixas automáticos (ATM) estão adaptados para fornecer notas em euros e têm movimento normal de retirada.