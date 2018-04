UE mantém queixa contra aço americano A União Européia (UE) recebeu bem a decisão dos EUA de isentar mais produtos de aço das tarifas de salvaguarda, mas disse que manterá sua queixa contra as sobretaxas impostas pelo governo norte-americano junto à Organização Mundial do Comércio (OMC). A Comissão Européia, braço executivo da UE, informou que o anúncio feito ontem pelos EUA, de excluir mais 178 produtos de aço das tarifas de salvaguarda, significará uma isenção superior a 50% das exportações da UE aos EUA. "À primeira vista, essa decisão é positiva", disse o comissário do Comércio da UE, Pascal Lamy. Ele acrescentou, no entanto, que os EUA precisam "retirar em breve as tarifas remanescentes, consideradas uma violação às normas de comércio internacional da OMC". Em comunicado, a comissão disse que decidirá em meados de setembro se recomendará aos governos da UE o prosseguimento das sanções retaliatórias. As tarifas impostas em março pelos EUA fizeram a UE e o Japão apresentarem queixas junto à OMC. Um painel da OMC deverá decidir sobre as reclamações em março de 2003. Lamy disse que está confiante de que os EUA perderão o caso. As exclusões anunciadas ontem pelos EUA totalizam um montante de aço excluído das tarifas de salvaguarda de 3,2 milhões de toneladas métricas. Tarifas de salvaguarda Os EUA anunciaram nesta quinta-feira o que já era esperado como a última série de produtos de aço a serem excluídos das tarifas de salvaguarda anunciadas em março. A última série de 178 isenções, anunciada pela Representação dos EUA para o Comércio (USTR na sigla em inglês) e pelo Departamento do Comércio, resulta em um número total de 727 produtos de aço que foram excluídos das medidas de salvaguarda impostas pelo governo norte-americano. Segundo comunicado da USTR e do Departamento do Comércio, os 178 produtos foram excluídos, pois foi determinado que eles não são disponibilizados de forma suficiente pelos produtores domésticos e que essa exclusão não deverá prejudicar a eficácia da medida de salvaguarda sobre os produtos de aço. A decisão de excluir esses produtos baseou-se na consideração de informações apresentadas pelos consumidores, produtores domésticos de aço e produtores estrangeiros, afirmaram a USTR e o Departamento do Comércio. Haverá outra oportunidade no final deste ano para que as partes interessadas apresentem pedidos de exclusão, para consideração em março de 2003. Esse processo terá início em novembro deste ano. A União Européia e o Japão estão aguardando os EUA finalizarem o seu processo de revisão das exclusões este mês, antes de decidir sobre a imposição de tarifas retaliatórias.