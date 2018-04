UE multa fabricantes de vidro em US$ 1,7 bi por formação de cartel

A Comissão Européia - o braço executivo da União Européia - impôs nesta quarta-feira uma multa de US$ 1,7 bilhão para quatro empresas fabricantes de vidros para carros acusadas de formação de cartel. A multa é a mais alta já determinada pela União Européia para formação de cartel. As empresas multadas - Asahi, Pilkington, Saint-Gobain e Soliver - são acusadas de negociar regularmente a destinação dos suprimentos de vidro para montadoras de veículos entre 1998 e 2003 de forma a garantir que cada uma mantivesse a sua fatia do mercado. A comissária de Concorrência da União Européia, Neelie Kroes, disse que as empresas enganaram as montadoras de automóveis e os consumidores durante anos. "A Comissão determinou uma multa tão alta porque não pode e não vai tolerar esse tipo de comportamento ilegal", disse Kroes. Juntas, as quatro empresas respondem pela produção de 90% do vidro usado pela indústria automobilística na Europa, em um mercado de US$ 2,5 bilhões. A Asahi e a Pilkington afirmaram que decidirão o que fazer depois que tiverem acesso ao texto oficial da decisão. A Saint Gobain, que recebeu multa de 896 milhões de euros, a maior já imposta a uma única empresa, disse que a penalização era "excessiva e desproporcional" e que pretende recorrer da decisão. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.