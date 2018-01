UE pede a membros que não façam acordos de aviação com EUA A Comissão da União Européia advertiu aos governantes dos países-membros do bloco para que não façam novos acordos bilaterais com os EUA sobre transporte aéreo, sob a ameaça de multas. François Lamoureaux, coordenador da área de transportes na Comissão, enviou uma carta aos governantes da UE, ordenando-os a não modificarem os acordos aéreos. "Os Estados membros não devem se engajar em negociações com os EUA em uma base unilateral sobre esses assuntos", afirma a carta, "mesmo se for uma tentativa de acabar com conflitos". Em novembro, o mais alto tribunal europeu determinou que diversas condições desses acordos bilaterais violavam a lei européia. A Comissão classificou os acordos aéreos como "nulos e vazios" e pediu poderes para negociar um único acordo transatlântico para toda a Europa. Agora Lamoureux foi além, alertando que a UE vai processar qualquer governante que alterar os acordos de aviação sem o envolvimento da Comissão. O alerta dele vem após o governo dos EUA ter se oferecido, na semana passada, para rever os acordos. Washington propôs a permissão para as operadoras européias fornecerem vôos para os EUA a partir de mais de um país europeu. Hoje, a companhia aérea alemã Lufthansa, por exemplo, só pode voar para os EUA a partir de Berlim e Frankfurt. A proposta dos EUA também facilita fusões entre empresas européias, ao permitir que elas retenham direitos de tráfego para o país. Em sua carta, Lamoureux diz que a oferta dos EUA é "minimalista". Os EUA disseram que estão dispostos a negociar com a Comissão. Até que os 15 membros do bloco decidam como pretendem agir, entretanto, Washington deve continuar a lidar com cada país europeu separadamente.