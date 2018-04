UE pode conseguir US$ 4 bi em sanções contra os EUA A União Européia pode levantar em breve até US$ 4 bilhões em sanções comerciais contra produtos dos Estados Unidos, numa longa disputa relacionada à redução de tarifas sobre as exportações norte-americanas. A Organização Mundial do Comércio (OMC) vai decidir na próxima semana a quantidade de sanções, que poderia impor às exportações norte-americanas. A decisão era esperada para abril e já foi adiada três vezes. A UE espera o anúncio até sexta-feira. A disputa de tarifas está centrada em um programa norte-americano, que tem como objetivo ajudar companhias dos EUA a obter redução de taxas sobre exportações. A OMC decidiu, no ano passado, que esse sistema viola as regras de comércio internacional, mas ainda precisa fixar as penalidades. A UE exige US$ 4,04 bilhões e os EUA acreditam que devem pagar apenas US$ 956 milhões. A UE não deve retaliar após a decisão da OMC, mas a frustração dos europeus contra o que consideram um golpe baixo dos norte-americanos poderia levar às sanções. O representante de comércio dos EUA, Robert Zoellick, disse no ano passado que a retaliação comercial seria como colocar uma bomba nas relações comerciais transatlânticas. Os dois lados já estão envolvidos numa acirrada disputa em torno das sobretaxas de salvarguarda ao aço importado impostas pelos EUA em março. Zoellick e seu correspondente europeu, Pascal Lamy, têm tentado reduzir a tensão. Lamy indicou que não haverá retaliação desde que sejam apresentados "progressos e boa vontade", e se o Congresso se mostrar comprometido em aprovar uma nova lei no próximo ano. Grandes empresas norte-americanas, como a Boeing Co. e a Caterpillar Inc., recentemente alertaram que milhares de demissões poderiam resultar do fim da redução das tarifas sobre exportação.