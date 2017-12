UE pode flexibilizar condições para acordo agrícola em Doha O comissário de Relações Exteriores da União Européia, Christopher Patten, confirmou hoje que os europeus deverão apresentar um dossiê sobre agricultura "mais flexível e mais sensível" nas negociações na rodada Doha da Organização Mundial do Comércio. Ao lado do ministro das Relações Exteriores, Celso Amorim, com quem se reuniu e almoçou hoje, Patten afirmou que os europeus fizeram muitas alterações na versão anterior do dossiê. Entre elas, a eliminação de subsídios considerados distorcidos ao comércio e mudanças nas suas demandas sobre indicações geográficas. "Vocês ficariam surpresos e encantados com o novo dossiê agrícola", afirmou Patten. "Nosso interesse é chegar a um bom acordo (na OMC) e não a um acordo qualquer". Em resposta às declarações de Patten, o ministro Celso Amorim disse que está ainda mais otimista com a possibilidade de desobstrução das negociações da rodada Doha. Na prática, as negociações foram paralisadas por conta dos impasses registrados na reunião ministerial da OMC em Cancún, em novembro passado. Amorim lembrou a carta encaminhada pelo representante de comércio dos Estados Unidos, Robert Zoellick, que contém uma nova orientação americana para as discussões de temas agrícolas. Conforme comunicado divulgado hoje, o Grupo dos 20, que é liderado pelo Brasil, está analisando as propostas de Zoellick e deverá, em breve, apresentar suas conclusões. "As coisas começam a voltar a engrenar. Isso vale para as negociações de regionais (Mercosul-União Européia) e também para as multilaterais (OMC)", disse. Prazos Apesar do otimismo em relação à continuidade das negociações na OMC, Amorim mostrou-se cauteloso com relação ao cumprimento do prazo previsto para o encerramento das negociações, que é 31 de dezembro deste ano. Patten, por sua vez, mostrou-se prudente com relação à expectativa de conclusão, até o final deste ano, das negociações do acordo de Livre Comércio entre o Mercosul e a União Européia. Patten e Amorim assinaram um acordo de colaboração na área de ciência e tecnologia e também outro com a finalidade de por em prática o acordo-quadro de cooperação firmado entre os dois lados em 1992. Patten deixou no início da tarde de hoje o Itamaraty e seguiu para o Palácio do Planalto para um encontro com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Em seguida o comissário da União Européia vai se encontrar com o Ministro da Defesa, José Viegas.