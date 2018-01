UE prepara pacote de US$ 40 bilhões para ajudar os novos sócios Os quinze líderes da União Européia (UE) estarão reunidos hoje e amanhã em Copenhague, Dinamarca, para fechar o valor das parcelas da conta que representa a adesão dos 10 novos países à clube. São US$ 40 bilhões até 2006, segundo o presidente da UE e primeiro-ministro dinamarquês, Anders Fogh Rasmussen. Para o Brasil e os parceiros do Mercosul, o que for decidido sobre as ajudas diretas é importante porque, segundo as regras atuais da Política Agrícola Comum (PAC), maquiam o preço final, causando distorção no comércio. Por isso, o ponto chave é o momento em que a UE começará a reduzir os subsídios agrícolas para o conjunto dos parceiros, ou seja, quando vai se dar a reforma da PAC, acredita o embaixador da missão do Brasil na comunidade européia, José Alfredo Graça Lima. A longo prazo, o embaixador acredita que a ampliação poderá afetar o espaço comercial pretendido pelo Brasil e seus parceiros, porque o alargamento reforça a auto-suficiência dos europeus, prejudicando os que estão de fora, pois eles não terão as mesmas preferências dentro do bloco. Quanto mais auto-suficiente o clube dos 25 se tornar, menor será a possibilidade de o Brasil ter as mesmas condições de concorrência, ou de acesso, dos sócios permanentes. Ao que tudo indica, os quinze países do bloco chegam a Copenhague sem um acordo sobre o pacote financeiro. Somente Chipre conseguiu fechar tecnicamente todos os capítulos da negociação, mesmo assim Rasmussen espera terminar "as negociações com os que estejam prontos, e crê que sejam todos". Entretanto, ele disse não poder dar "garantias" e, se um país insiste em requerimentos demasiados exigentes, o "restante dos candidatos não poderão esperar". A presidência dinamarquesa pediu aos líderes dos 15 membros do bloco e dos países candidatos, antes de começar a Cúpula, "flexibilidade, vontade e realismo político" para que se consiga fechar as negociações de ampliação. O presidente da Comissão Européia, Romano Prodi, se mostra otimista, considerando a proposta da presidência dinamarquesa de aumentar o teto de pagamentos agrícolas "compatível" com os compromissos assumidos pela União Européia. Rasmussen propôs um aumento do teto da ajuda direta aos agricultores dos dez países candidatos a uns 50% da ajuda direta prevista para os 15 no período 2004-2006. A medida colocada na mesa às vésperas da Cúpula parece que agrada à Polônia, segundo declarações feitas ontem à noite, em Varsóvia pelo porta-voz do governo, Michal Tober. A medida se refere ao conjunto das ajudas diretas, o que significa que as ajudas estruturais aos agricultores e a contribuição ao orçamento para eles serão calculadas à parte. "Não nos neguemos este grande prêmio, agora podemos deixar para trás um passado de conflitos, 13 anos depois da queda do Muro (de Berlim)", disse Rasmussen. Para ele, o impulso que receberá a economia dos futuros sócios, o acesso ao mercado europeu e maior cooperação política e intercâmbio cultural "são a melhor maneira de assegurar a paz e a estabilidade". No entanto, ainda há muita negociação pela frente. As ajudas devem passar progressivamente até 100% aos países candidatos entre 2004 e 2013. Os candidatos querem um período mais curto ou um ponto de partida mais elevado. Caso haja acordo entrarão na UE a partir de 10 de maio de 2004, Chipre, Estônia, Hungria, Letônia, Lituônia, Malta, Polônia, República Checa, Eslováquia e Eslovênia. O alargamento é uma pressão sobre o Mercosul, reconhece Graça Lima. "Devemos nos concentrar para concluir a negociação Mercosul-UE em 2003, como foi acordado na agenda estabelecida no Rio de Janeiro, entre UE e Mercosul, no mês de julho", afirma o embaixador. Junto com as negociações com os 10 países candidatos, os 15 integrantes do bloco decidirão se a Turquia conhecerá uma data de início para o processo de adesão e falarão também sobre a possibilidade de que se incorpore à UE um Chipre reunificado. O ministro dinamarquês revelou, na tarde desta quarta-feira, que recebeu o pedido do presidente norte-americano George Bush para que a UE sinalize uma data à Ancara. Rasmussen afirmou que Bush já havia lhe chamado anteriormente também para falar da candidatura turca pelo interesse "estratégico" de que os 15 lhe dêem um sinal forte. O dirigente dinamarquês, favorável a que não seja anunciada a data, respondeu a Bush que a UE também tem "um interesse estratégico que o governo turco realize as reformas democráticas urgentes naquele país". O presidente da Comissão Européia, Romano Prodi, antes de partir a Copenhague disse que não tem expectativa que esta data seja conhecida ao final desses dois dias. França e Alemanha chegaram a propor julho de 2005 para o início do processo de adesão, "desde que a Turquia cumpra as condições necessárias". Reino Unido, Espanha e Itália querem começar as negociações assim que se constate esse cumprimento, sem esperar por vários meses. Rasmussen confirmou que o secretário-geral da ONU, Kofi Annan, pediu para que Copenhague garanta as facilidades necessárias para que os grecocipriotas e os turcocipriotas possam negociar em paralelo à Cúpula, a partir do plano proposto pela ONU.