UE prevê petróleo a US$80 em caso de guerra prolongada Um estudo da equipe da comissária de transporte e energia da Europa, Loyola de Palacio, prevê que a guerra no Iraque não supõe uma ameaça para as reservas de pretóleo da União Européia (UE), mas adverte que um conflito prolongado, mesmo que seja regionalmente restrito, pode disparar os preços do cru até US$ 80 o barril. Em caso de guerra breve, sem especificação de prazo, o barril poderá estabilizar-se entre os US$ 25 e US$ 30, diz o estudo comunitário, a partir de dois ou três meses do fim do conflito, depois de ter alcançado picos de US$ 50 o barril. Bruxelas considera que a evolução do preço do petróleo dependerá da duração e extensão da ação militar. O bloco europeu atribui a volatilidade atual do mercado do cru mais a "movimentos especulativos" do que a efeitos reais sobre a guerra no Iraque, país que produz 3,5% do petróleo importado pelos europeus, apesar de ser o segundo produtor mundial depois da Arábia Saudita. Os especialistas de transporte e energia vêm a reforçar os mesmos números encontrados pela equipe do comissário de política econômica e monetária, Pedro Solbes, que trabalha com as mesmas previsões para considerar a possibilidade de recessão econômica na UE.