UE quer cobrar multa por cancelamento de vôos A Comissão da União Européia (UE) quer introduzir na região uma nova legislação que faça com que as companhias aéreas paguem uma compensação aos passageiros pelos vôos cancelados. A medida entraria em vigor a partir de 2004. A nova lei prevê a exclusão das compensações em casos de guerras ou catástrofes naturais. A informação é do jornal local Bild-Zeitung, sem citar fontes. De acordo com o diário, as companhias teriam de pagar 750 euros (US$ 772) por passageiro. Para os vôos para distâncias superiores a 3,5 mil quilômetros, a compensação poderia chegar a 1,5 mil euros (US$ 1,54 mil) e deverá incluir acomodação em hotéis e refeições.