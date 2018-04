UE quer detalhes de socorro espanhol A Comissão Europeia disse que precisa de mais informação da Espanha sobre o plano de ? 4 bilhões (US$ 5 bilhões) do país para ajudar o setor automotivo, depois de não ter conseguido obter o que precisava por meio de conversas informais. Segundo as autoridades europeias, será enviada uma carta ao governo espanhol pedindo mais informações. A Comissão também quer que o governo da França encaminhe detalhes do seu pacote de ? 6,5 bilhões para a Peugeot e a Renault.