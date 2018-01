UE quer fechar acordo de livre comércio com Mercosul até 2004 A União Européia pretende concluir um acordo de livre comércio com o Mercosul até o final de 2004, antes da entrada em vigor da Área de Livre Comércio das Américas (Alca) em 2005, segundo afirmou hoje o diretor de Comércio Exterior da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), Maurice Costin. Ele participou à tarde, junto com o presidente da entidade, Horácio Lafer Piva, da reunião com o comissário europeu de comércio, Pascal Lamy. "A União Européia gostaria muito de fazer o acordo até 2004, porque a Alca é em 2005", disse Costin, após o encontro. Lamy saiu da Fiesp sem dar entrevista. Costin contou que Lamy disse que não podia abrir uma discussão sobre prazos, mas garantiu que até o fim deste ano haverá "avanços consideráveis". "O comissário disse que podemos começar a conversar e a fazer certas concessões desde que o Mercosul faça outras concessões na parte de investimentos e de compras governamentais", revelou o diretor da Fiesp. De acordo com ele, a principal questão discutida hoje foi a agrícola. O diretor da Fiesp questionou o comissário quanto a uma possível negociação bilateral entre países dos dois blocos, como defendeu anteontem o chanceler da Alemanha, Gerhard Schröder. "Ele disse que nem tem mandato para isso, a União Européia é um bloco e o Mercosul é também. É essa negociação que deve existir."