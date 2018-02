UE quer prazo final para propostas da Rodada de Doha O comissário de Comércio da União Européia, Peter Mandelson, defendeu nesta manhã de domingo que a Organização Mundial do Comércio (OMC) defina uma data para que os principais parceiros apresentem suas propostas definitivas para a Rodada Doha, no início de 2007. A mensagem foi dirigida aos ministros dos países do G-20 e de outras cinco agrupações de países em desenvolvimento, reunidos neste final de semana no Rio. Mandelson ressaltou que essa iniciativa possibilitaria aproveitar a última janela de oportunidade para a retomada e a conclusão da Rodada, o período entre março e abril de 2007. ?De fato, esta é a única maneira que temos de respeitar nossa decisão de concluir a Rodada conforme o princípio de que nada está acordado antes de tudo estar acordado, e com razoável tempo ao longo de 2007?, afirmou Mandelson. Essa advertência foi dirigida diretamente a Pascal Lamy, diretor-geral da OMC. Negociadores europeus e brasileiros concordam que está faltando mais liderança de Lamy na solução para a Rodada e que, neste momento, cabe exclusivamente a ele definir um prazo máximo para que as novas propostas, flexibilizadas, sejam apresentadas.